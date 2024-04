Azione rivela le prime 8 candidature alle europee. Anche Calenda ha il suo generale: Camporini corre al Centro

Il collegio più affollato, per ora, è quello Nord-Occidentale: in lista, tra gli altri, l’ex sottosegretario socialista Raffaelli e il cofondatore di Will Tommasi

I grafici di Azione sono al lavoro. Dal 26 marzo scorso, sull’account Instagram del partito di Carlo Calenda, vengono pubblicati i mezzi busti dei candidati che correranno alle elezioni europee dell’8 e del 9 giugno. Il primo post è dedicato ad Alessio D’Amato, ex assessore alla Salute della Regione Lazio, sconfitto dall’attuale governatore, Francesco Rocca, all’ultima tornata. Correrà nella circoscrizione Italia Centrale. E lo stesso bacino di voti lo contenderà Vincenzo Camporini: il generale, ex capo di Stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della difesa, gravita da tempo nella galassia calendiana. Nel novembre 2019 è entrato a far parte del comitato promotore di Azione e, lo scorso ottobre, era sul palco dell’assemblea nazionale di Azione a Roma, in quanto responsabile Difesa e sicurezza del partito, nelle vesti di relatore in un panel di geopolitica. A discutere del “ruolo dell’Italia nel mondo” insieme a lui, c’era Mario Raffaelli.

Oggi responsabile Politica estera di Azione, Raffaelli è stato eletto deputato per quattro legislature – dall’VIII alla XI – con i socialisti. Sottosegretario alla Sanità nel governo Fanfani V e sottosegretario agli Esteri nel Craxi I, Craxi II, Goria e De Mita, a giugno porterà preferenze ad Azione nella circoscrizione Italia Nord-Orientale. La circoscrizione al momento più affollata – vede ben quattro candidati su otto – è quella dell’Italia Nord-Occidentale. Qui si sfideranno Alessandro Tommasi, cofondatore della media company Will, Leonardo Lotto, esperto di management, Caterina Avanza, già collaboratrice del presidente francese Emmanuel Macron, e Cristina Lodi, da sempre attiva nel terzo settore. Completa la lista delle prime otto candidature Barbara Masini, senatrice della XVIII legislatura eletta in Forza Italia e passata in Azione il 2 febbraio 2022: come D’Amato e Camporini, cercherà consensi nella circoscrizione Italia Centrale. «L’obiettivo è semplice: vogliamo comporre la miglior lista, in termini di candidati, mai presentata alle elezioni europee», comunicano dall’ufficio stampa di Azione.

Foto di copertina ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Mario Raffaelli (a sinistra) e Vincenzo Camporini (a destra), nel corso dell’assemblea nazionale di Azione a Roma, 28 ottobre 2023

