Incendio a Roma, muore carbonizzato il dentista dei vip Ernesto Tafuri – Il video

La vittima è un medico di 69 anni molto noto in città. Ancora ignote le cause dell’incendio

È scoppiato un incendio in un appartamento nel quartiere Prati di Roma. All’interno dell’abitazione è stato trovato morto carbonizzato il proprietario. Si tratta di Ernesto Tafuri, medico 69enne molto noto in città come «il dentista dei vip». Molti dei suoi clienti, infatti, erano personaggi famosi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e polizia, ma per Tafuri non c’è stato niente da fare. Nelle fiamme sono morti anche tre dei suoi quattro gatti. Attualmente, l’abitazione è inagibile e l’accesso alla strada è stato reso inaccessibile. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio. Sono diversi i motivi per cui Tafuri era noto nel romano. Secondo quanto riferisce Il Corriere della Sera, era stato coinvolto in una serie di denunce e venne arrestato dopo che gli furono trovati quattro etti di droga in casa. Le autorità nel 2017 lo avevano denunciato dopo che aveva rivolto una serie di minacce al vicino.

Video in copertina di Welcome to favelas

