Sorteggio Montecarlo, Sinner evita i “più forti”: incrocio possibile con Djokovic o Alcaraz solo in finale

Per difendere la seconda posizione nel ranking mondiale Atp appena conquistata, Jannik Sinnner a Montecarlo dovrà fare meglio di Carlos Alcaraz, superare due turni in più dello spagnolo o batterlo in finale. Nella prima sfida stagionale europea su un campo di terra rossa il 21enne altoateisno dovrà mantenere quei 65 punti di vantaggio che attualmente li separano e non perdere terreno rispetto alla prima posizione di Novak Djokovic. È solo il primo di tre appuntamenti, da qui a giugno, che potrebbero avvicinare molto l’italiano al campione serbo. Intanto a Montecarlo è stato svelato il tabellone. Sinner si trova nella parte destra, insieme a Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Grigor Dimitrov – battuto in finale a Miami – e Holger Rune. I due che completano il podio del ranking mondiale, rispettivamente Djokovic in prima e Alcaraz in terza posizione, sono stati sorteggiati nella parte sinistra del programma. Un incrocio di uno solo dei due campioni con Sinner è possibile solo in finale, ammesso che l’italiano riesca ad arrivarci. Per difendere la seconda posizione, il 21enne dovrà far meglio dello spagnolo: arrivare in semifinale con Alcaraz fuori agli ottavi, arrivare in finale con l’avversario fuori ai quarti. Oppure vincere la finale. In questo torneo Sinner difende i 360 punti conquistati l’anno scorso, fino alla semifinale persa contro Ruune, mentre Alcaraz non partecipò a causa di un infortunio e quindi non perderà punti.

