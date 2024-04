Le Iene rimbalzate da Jannik Sinner? «Sbagliato!». Alla fine la sfida a ping pong col tennista incappucciato c’è stata

Alla fine la sfida a ping pong tra Jannik Sinner e l’inviato delle Iene Stefano Corti c’è stata. Il tennista azzurro era stato pizzicato dalla troupe del programma di Italia1 mentre si stava preparando al Masters 1000 di Montecarlo. Quando Corti ha intercettato Sinner sul campo centrale, il 22enne aveva appena finito un faticoso allenamento. Corti si era fatto avanti e aveva sfidato la rinomata riservatezza del tennista: «Tre palline a ping pong, senza domande…». Niente da fare, Sinner non sembrava proprio intenzionato ad accettare: «No no guarda… io con voi…». Corti aveva insistito, ma il tenore della risposta non era cambiato: «Devo fare il trattamento post-allenamento e dopo è tardi».

E invece pare che la partitella ci sia stata, come rivendicano Le Iene sui loro social bacchettando siti e giornali che avevano riportato il rifiuto del tennista. In un frame del servizio che andrà in onda nella puntata di martedì 9 aprile si vede Sinner con il cappuccio in testa che impugna la racchetta e gioca con un mini-tavolo da ping pong proprio contro Corti.

