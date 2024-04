Gianni Petrucci ricoverato dopo un incidente in auto, il presidente della Federbasket è grave

È rimasto vittima di un incidente stradale a Roma Gianni Petrucci, presidente della Federbasket. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Petrucci è ricoverato in condizioni definite «serie» all’ospedale San Camillo di Roma, ma non sarebbe in pericolo di vita. I medici stanno svolgendo una serie di esami, anche alla testa. La moglie di Petrucci è invece ricoverata all’ospedale di Tor Vergata per alcune contusioni. Ex presidente del Coni, che ha guidato per 14 anni, Petrucci era diretto con la sua auto verso Valmontone, a Sud di Roma, quando è uscito fuori strada finendo in una scarpata di circa otto metri.

In aggiornamento

