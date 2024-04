L’ex ginnasta Carlotta Ferlito su TikTok: «A Milano due ragazzi mi hanno sputato addosso. Nessuno ha reagito» – Il video

Lo sfogo dell’ex atleta: «Era pieno di gente, italiana e non, tutti mi hanno vista ma era come se non fosse successo nulla. Siete, animali?»

L’ex ginnasta Carlotta Ferlito ha denunciato su TikTok di aver ricevuto sputi per strada a Milano. Nel video diventato presto virale, la 29enne racconta di essere stata fermata per strada da due ragazzi, presumibilmente di 16-17 anni, che si trovavano su uno scooter e che le avrebbero chiesto il suo profilo Instagram. La situazione è degenerata quando, secondo quanto riportato da Ferlito, i ragazzi avrebbero iniziato a inveirle contro sputandole addosso. Nel filmato di denuncia, Carlotta commenta con un sarcastico e amaro «Bella Milano», lamentando il fatto di non aver ricevuto né aiuto né solidarietà da nessuno, nonostante ci fosse molta gente ad assistere alla scena. Con amarezza, la ginnasta si chiede come sia possibile che nessuno abbia reagito di fronte a un’aggressione del genere: «Era pieno di gente, italiana e non italiana, tutti mi hanno vista e nessuno mi ha chiesto se era tutto ok. Come se non fosse successo nulla. Ma cosa siete, animali? Invertebrati?», ha commentato l’ex atleta.

