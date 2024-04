La proposta di matrimonio davanti ad Alfa, sorpresa durante il concerto: la dedica del cantante – Il video

Durante il tour del suo nuovo album «Non so chi ha creato il mondo, ma so che era innamorato», Alfa ha deciso di dedicare parte del palco del suo concerto a Padova alla proposta di matrimonio di due fan. Durante lo spettacolo, il cantante genovese ha invitato sul palco una giovane coppia, aiutando Marco a fare la sua proposta a Samantha. È stato lo stesso ragazzo a contattare Alfa su Instagram, nei giorni precedenti, chiedendogli di poter fare il suo gesto d’amore. «Ci siamo conosciuti grazie a una tua canzone. Avresti voglia di aiutarmi in quest’impresa? Sono solo un ragazzo che sogna». Non ci ha pensato due volte il cantante a esaudire il desiderio di Marco, accompagnando la proposta sulle note di una cover di un famoso brano di Daniele Silvestri: Le cose in comune. La ragazza, emozionata, ha accettato la proposta. L’artista ha poi condiviso il video dell’indimenticabile momento dei fan su Instagram, scrivendo: «Le cose che avete in comune sono 4.850 + 1».

Leggi anche: