Paura sul volo dell’Aer Lingus partito da Venezia e diretto a Dublino, con l’Airbus A321 costretto ad annullare l’atterraggio per il vento forte. Come mostrano le immagini del canale YouTube Eu Plane Spotters, l’aereo doveva atterrare alle 14 a Dublino, ma la tempesta Kathleen che in quelle ore si stava abbattendo su Regno Unito e Irlanda ha complicato la vita del pilota. Con il vento a 90 km/h, il comandante ha tentato un primo atterraggio, ma una volta arrivato sulla pista, il velivolo ha iniziato prima a slittare fino a che le ali non hanno strisciano sull’asfalto. Il pilota ha fatto un secondo tentativo, finché non ha deciso di riprendere il volo. Dopo aver fatto diversi giri sullo scalo di Dublino, il volo è stato dirottato sull’aeroporto di Manchester, dove è riuscito ad atterrare alle 15.30, con quasi due ore di ritardo. A bordo grande spavento, ma nessun ferito.

