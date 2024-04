Cosa si sa della giovane francese trovata morta in una chiesa sconsacrata ad Aosta: dalla pista dell’omicidio al furgone bordeaux

Ieri una giovane 29enne francese è stata trovata morta, con evidenti ferite da taglio sul collo e all’addome, dentro una chiesa sconsacrata in una frazione di La Salle, in Valle d’Aosta. Sul caso si indaga per omicidio. A trovare il corpo degli escursionisti. Inizialmente hanno pensato che la giovane stesse dormendo. Capendo che la donna non respirava hanno allertato i carabinieri di Aosta. Accanto al cadavere non c’erano documenti, né effetti personali che potessero aiutare a una pronta identificazione della giovane. Erano presenti solo degli avanzi di cibo, lasciati in una cena consumata da chi era in compagnia della ragazza. L’identificazione, spiega il Messaggero che riporta solo la nazionalità della giovane, è stata possibile solo con il racconto di alcuni testimoni e con la visione dei filmati dalle telecamere dei circuiti di sorveglianza nella zona.

I testimoni e il furgone bordeaux

Sul corpo, spiega il Messaggero, trovato in posizione fetale, è stata disposta l’autopsia e gli esami tossicologici, inclusa la ricerca di Dna. Il luogo del ritrovamento è una ex cappella diroccata, in un bosco sopra La Salle, tra Aosta e Courmayeur. La zona è poco frequentata, ma ci sono delle testimonianze. Alcune persone hanno notato un furgone bordeaux parcheggiato nella piazzetta del ponte per diversi giorni. Ora il numero di targa del veicolo, riporta il quotidiano, è in mano agli inquirenti. Sempre secondo i racconti e le ricostruzioni finora raccolte la giovane si trovava in compagnia di un ragazzo. I due sembra viaggiassero da mesi in giro per l’Europa, trovando riparo in luoghi di fortuna e facendo uso di stupefacenti. Lui dovrebbe avere origini straniere, ma è di nazionalità italiana. Ancora non è stato individuato dai militari, ma spiega il Messaggero, potrebbe esser questione di ore.

