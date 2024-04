Edith Bruck: «Netanyahu è responsabile del ritorno dell’antisemitismo»

La scrittrice e poetessa Edith Bruck dice che Benjamin Netanyahu è responsabile del ritorno dell’antisemitismo. In un’intervista al Fatto Quotidiano Bruck dice che «bastava una scintilla per restaurare un sentimento antiebraico oramai radicato nei meandri di una storia manipolata e bugiarda. Netanyahu ha preparato un falò contro chi pensa che gli ebrei non abbiano diritto ad esistereì. Penso che il governo non esprima la volontà del popolo. Non più, non adesso». Perché il premier israeliano «è il responsabile di una reazione enorme, ingiusta, così inappropriata da aver provocato uno tsunami contro gli ebrei, attizzando il fuoco di un antisemitismo che non aveva bisogno di prove per alzare alte le sue fiamme». La scrittrice contesta però l’uso della parola genocidio per descrivere quello che avviene a Gaza. «Il genocidio è un’altra cosa. Quella di Gaza è l’esito di una terribile, abnorme risposta militare. Trentaduemila morti, migliaia di bambini innocenti. Vivo l’angoscia di queste esistenze che si spengono».

Leggi anche: