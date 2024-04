Bordata agli euroscettici di Marina Berlusconi. E un dubbio: ce l’aveva anche con qualcuno del centrodestra in Italia?

«Mi auguro che non facciano un buon risultato, è giusto votare per Forza Italia che è un partito che nell’Europa crede per davvero», ha dichiarato la figlia dell’ex presidente del Consiglio

«Credo che abbia molto senso e che sia giusto votare per Forza Italia che è un partito che nell’Europa crede per davvero e che ha l’Europa nel suo dna. Vista la situazione attuale, di tutto abbiamo bisogno meno che di un’Europa fragile». Parola di Marina Berlusconi, al margine della proiezione del film su Ennio Doris a Roma. «Mi auguro che non facciano un buon risultato, che non crescano o crescano poco, i partiti euroscettici. Bisogna sempre ricordare che Fi è l’unico partito a far parte della grande famiglia del partito popolare europeo. Che nel nuovo Parlamento europeo continuerà ad avere un ruolo da protagonista: sarà il primo partito. Votare per FI significa votare per chi avrà un ruolo da protagonista e sarà nella cabina di regia e non per chi avrà un ruolo da comparsa», ha dichiarato.

