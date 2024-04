Napoli, occupato il rettorato della Federico II: «Stop accordi con Israele» – Il video

Il rettorato dell’Università Federico II di Napoli è stato occupato da un gruppo di studenti che protestano contro le collaborazioni dell’ateneo napoletano con quelle israeliane. Dalla finestra dell’ufficio del rettore Matteo Lorito in corso Umberto I è stato esposto uno striscione che annuncia l’occupazione e riporta lo slogan: «Stop accordi con Israele» assieme alla bandiera palestinese. «Quanto sta accadendo in Palestina in questo momento porta per noi il nome di genocidio – dicono gli studenti in una nota – il banco Maeci, la fondazione Med’or, gli accordi stretti tra Italia e Israele a livello accademico, economico, militare rappresentano per noi un punto di non ritorno circa la complicità dell’accademia con il criminale progetto di Israele di cancellazione del popolo palestinese». Gli studenti del Collettivo autorganizzato universitario dicono che «porteranno avanti la loro battaglia fino ad acquisita garanzia di rescissione degli accordi tra università presieduta dal rettore Matteo Lorito e l’entità sionista».

Il precedente a Napoli

Lo scorso 6 novembre era stata la volta dell’Università Orientale di Napoli, dove un gruppo di ragazzi incappucciati aveva occupato l’ufficio del rettore. Gli studenti avevano poi acceso un fumogeno sul balcone del rettorato ed esposto uno striscione con cui esprimevano «solidarietà con la Palestina occupata».

ANSA/CIRO FUSCO | La sede dell’Universita’ l’Orientale di Napoli occupata da un gruppo di studenti che hanno esposto uno striscione a sostegno della Palestina «fino alla vittoria», Napoli, 06 novembre 2023.

