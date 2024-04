Sofia Goggia scatenata da Fiorello sui due piedi sinistri: «Pensavo che l’operazione fosse andata bene. Ora Schlein riparta da me» – Il video

A Sofia Goggia non resta che scherzarci su quella foto apparsa in copertina su Sette che la ritrae con due piedi sinistri. A «VivaRai2!» la campionessa azzurra si diverte con Fiorello, commentando quell’errore in fase di ritocco del settimanale del Corriere della Sera: «Vedendomi con due piedi sinistri, ho pensato che l’operazione al mio piede fosse andata un po’ storta. Ho pensato che gli ortopedici non avessero fatto un ottimo lavoro, nonostante me l’avessero garantito». E poi arriva la battuta finale che fa scatenare Fiorello: «Ora Elly Schlein vuole ripartire da me, il Pd deve ripartire da me». Lo showman incalza e rilancia divertito: «Questa è la dichiarazione dell’anno, Schlein vuole ripartire da Sofia Goggia». La sciatrice quindi replica: «Non da me, ma dai miei piedi! Due sinistri non ce li ha nessuno».

Nei tre minuti di gag e risate, c’è spazio anche per parlare del futuro di Goggia, alle prese con un altro complicato recupero fisico: «Seriamente, sto bene, mi sono svegliata col piede giusto stamattina. Da luglio inizieremo a preparare la nuova stagione e dovrò mettere due sci sinistri uguali, così curverò solo a sinistra, lo farò benissimo. Andremo sui ghiacciai a provare i nuovi scarponi».

