Aosta: la ragazza trovata morta nella chiesa diroccata è stata identificata

Ora ha un nome, un’identità, la conferma dei suoi parenti che va solo ufficializzata. Gli investigatori pensano di aver identificato la ragazza trovata morta venerdì scorso in una chiesetta diroccata sopra La Salle, in Valle d’Aosta. Si tratta di una ragazza francese, di 22 anni. I militari hanno sentito i familiari di una ragazza di cui non si hanno notizie da diverso tempo. Manca ancora il riconoscimento ufficiale del corpo, è stata visionata una foto e confermata la corrispondenza. Secondo dei primi rilievi per il medico legale è probabile che il decesso sia dovuto a cause violente. La causa è da attribuire ad alcune coltellate al collo e all’addome che hanno causato una grave emorragia. La procura indaga per omicidio anche a causa di alcune tracce trovate intorno al corpo e che potrebbero far pensare a un trascinamento del cadavere. La vittima indossava leggins, scarpe e felpa beige. Giovanissima, chi l’ha trovata (un gruppo di escursionisti) pensava che dormisse, data la posizione fetale, con le braccia vicino alla testa. A tradire però quella falsa sicurezza la felpa insanguinata, all’altezza della spalla. Intanto si cerca di capire chi fosse l’uomo su un furgone bordeaux che la scorsa settimana è stato visto parcheggiato per alcuni giorni sulla Statale 26, all’inizio del sentiero che porta al villaggio abbandonato. Sono al vaglio le immagini del circuito di videosorveglianza tra Aosta e Courmayeur. La giovane non presenta segni particolari come piercing o tatuaggi. Sul posto non sono stati trovati documenti utili finora per identificarla.

Leggi anche: