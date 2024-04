Joker non è più solo: arriva l’attesissimo sequel con Joaquin Phoenix e Lady Gaga – Il video

Arriva nelle sale cinematografiche il secondo capitolo di Joker. Anche questa volta, il film è diretto da Todd Phillips. E anche questa volta, il protagonista è interpretato da Joaquin Phoenix, che nel 2020 ha ricevuto l’Oscar al miglior attore per come ha portato sui grandi schermi il personaggio della DC Comics. Al suo fianco, nel sequel – il cui titolo completo è Joker: Folie à Deux – c’è Lady Gaga. L’icona della musica mondiale è diventata ormai una stella anche nel mondo della recitazione: esplosa con A Star Is Born, confermatasi con House of Gucci, adesso apparirà nel ruolo dell’innamorata di Joker.

Già dal trailer ufficiale, le intenzioni di Phillips sembrano andare oltre la mera riproduzione di un personaggio cattivo dei fumetti, seppur cosparsa di romanticismo. Il ricorso a sequenze tipiche del musical, le insindacabili qualità canore di Lady Gaga, la psicologia dei personaggi: tutto pare concorrere a un doppio livello interpretativo. Sotto la superficie della trama principale – bastano le prime scene del trailer per notarlo – emerge con forza la necessità del regista di affrontare una riflessione sulla salute mentale.

