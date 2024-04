Nel Mar Mediterraneo si continua a morire: otto corpi, tra cui quello di una bambina, sono arrivati a Lampedusa con 23 naufraghi

Sono 8 i morti accertati, fra cui una bimba, nel naufragio nelle acque Sar maltesi. I corpi dei migranti sono appena sbarcati al molo Favarolo di Lampedusa. I sopravvissuti, fatti scendere sulla banchina, sono 23, fra cui cinque donne. Ma tra di loro ci sono molti dispersi. Le condizioni del mare nella zona del naufragio sono proibitive. Alcune vittime sarebbero morte per ipotermia durante il viaggio verso Lampedusa. Diversi naufraghi vengono sottoposti in questo momento a controlli medici perché non stanno bene. Dopo le prime testimonianze raccolte dai militari della guardia costiera, i naufraghi adesso verranno sentiti dalla squadra mobile della questura di Agrigento. La prefettura sta cercando di provvedere, con le imprese funebri locali, alla sistemazione dei cadaveri, in attesa che la Procura di Agrigento disponga cosa fare.

(in copertina croci costruite con i resti delle barche approdate sull’isola ornano l’aiuola dove sono seppellite le vittime dei naufragi, nel cimitero di Lampedusa, 19 settembre 2023. ANSA \ CIRO FUSCO)

