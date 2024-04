Ricercato in Francia il ragazzo sospettato dell’omicidio della 22enne nella chiesetta ad Aosta

È ricercato in Francia il ragazzo sospettato dell’omicidio della 22 francese, che lo scorso venerdì era stata trovata morta in una chiesetta sconsacrata vicino a La Salle, in Valle d’Aosta. Il ragazzo era stato visto con la vittima alcuni giorni prima dell’omicidio. Gli inquirenti lo stanno cercando nella zona di Grenoble come sospettato di aver ucciso la ragazza per poi darsi alla fuga. Il ragazzo ricercato è nato in Italia, è di origine egiziana e vive nella regione di Grenoble. Secondo i media francesi, la vittima invece era residente nella cittadina di Santi-Priest, nella cintura di Lione.

L’omicidio

La procura di Aosta indaga per omicidio, che sarebbe avvenuto con modalità violente, secondo quanto emerge dai primi riscontri dell’autopsia. La ragazza è stata uccisa a coltellate. Il medico legale sin dai primi esami aveva riscontrato delle ferite all’addome e un profondo taglio al collo.

