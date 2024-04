Chiara Ferragni da 10 giorni è nuovamente sparita dai social. C’entra l’intervista di Fedez? I loro fan si scontrano sotto l’ultimo post

Da circa dieci giorni Chiara Ferragni è nuovamente sparita dai social: non pubblica più foto né stories di Instagram da quando è rientrata da Abu Dhabi, consegnando i due figli a Fedez che li ha portati con sé a Miami. L’ultimo post è una galleria di immagini dalla capitale degli Emirati Arabi con un mix da modella per lavoro e da donna in vacanza con la sua famiglia. È un mistero la sua assenza da Instagram che per lei è il principale strumento di lavoro. Si è ipotizzato un consiglio legale, che in effetti era stato dato sulla gestione dell’immagine dei figli dopo la rottura con il marito. Ma il business è altra cosa, e si gioca tutto sulla vetrina. A meno che non si siano voluti abbassare i toni nel momento in cui l’Antitrust ha comunicato l’avvio di una nuova indagine sulla beneficenza legata alle uova di Pasqua sul modello dei pandoro Balocco.

Spiazzata dalle rivelazioni durante l’intervista a Belve

L’altra ipotesi sul silenzio è che la Ferragni sia rimasta spiazzata dalle molte cose dette sulla fine (e anche sull’inizio) del loro rapporto dal marito Fedez nell’intervista fattagli a Belve da Francesca Fagnani. Solo quando è andata in onda martedì 9 aprile ogni contenuto è divenuto pubblico, ma già nei giorni precedenti erano circolate indiscrezioni proprio sui punti più personali e delicati. Di sicuro l’intervista ha colpito il gruppo dei fan di Chiara Ferragni che non trovando altro posto dove farlo, hanno commentato sotto le ultime foto dagli Emirati. E non tutti hanno la stessa idea, tanto è che si accapigliano prendendo le difese ore di Fedez e ora di Chiara.

I fan: lui ha abbandonato la barca durante la tempesta, lei no

Scrive Alessandra ad esempio: «Devo dire che, per riabilitare il tuo nome, ha fatto più Fedez nell’intervista di ieri sera che tutto il tuo team di comunicazione in 6 mesi. Forse ha ragione Fedez a consigliarti un rinnovamento all’interno del team. Ci penserei». Di idee opposte è Manuel: «Io dall’intervista di Fedez, ho ammirazione ancora di più per Chiara. Lui ha abbandonato la barca quando stava affondando, Chiara non ha abbandonato la sua azienda mentre affondava e si è presa le sue responsabilità». Manco fosse Matteo Salvini la Ferragni è così incensata: «Chiara non ha dato le colpe, ma da Capitano ha deciso stare davanti a tutti. Difendendo i suoi collaboratori. È così che fa un leader. Brava Chiara! Fossi tuo figlio sarei orgoglioso di te».

Ma tutti si spaccano su Damato, il manager di Chiara

Molti seguaci dei Ferragnez hanno cavalcato la parte dell’intervista a Fedez che criticava il manager della moglie, Fabio Mario Damato. C’è chi scrive: «Federico si è sentito umiliato perché hai preferito ascoltare i pessimi consigli del tuo manager ai suoi. È stato trattato come l’ultima ruota del carro». Altri la invitano a dare il benservito a Damato «che ti ha rovinato la vita». Ma trovano anche le repliche di difensori del manager come Monica: «Perché le ha rovinato la vita? Credo sia stato anche un buon manager».

Leggi anche: