La bufala sul grano importato dal Kansas «senza alcun controllo»

Il filmato in oggetto mostra probabilmente resti di una struttura destinata a conservare il grano in Kansas, a seguito di un tornado

Continuano a circolare da inizio marzo le condivisioni di una clip dove si vedrebbe del grano destinato all’Italia abbandonato all’aperto. A giudicare dal filmato ci si potrebbe persino camminare sopra. Secondo chi diffonde il filmato questa importante derrata alimentare proverrebbe dal Kansas, negli Stati Uniti. Del caso si era già occupato il collega Michelangelo Coltelli per Butac.

Per chi ha fretta:

Secondo quanto suggerisce un filmato virale su Facebook staremmo importando grano dal Kansas conservato in pessime condizioni.

Molto più probabilmente la clip mostra i resti di una struttura destinata allo stoccaggio della derrata alimentare dopo il passaggio di un tornado.

Inoltre le importazioni di grano dal Kansas sono irrilevanti rispetto a quelle provenienti da altri Paesi.

Analisi

La clip sul presunto grano del Kansas viene accompagnata nelle condivisioni dalla seguente didascalia:

Direttamente dal Kansas, queste sono le condizioni di come viene conservato il grano, che successivamente verrà importato e consumato in Italia Meditate gente, meditate!!!!

Importiamo grano dal Kansas senza controlli?

Lasciare intendere che si possa importare il grano in un paese dell’Unione europea senza alcun controllo, dovrebbe richiedere fonti ben più robuste di un filmato amatoriale, privo di un qualsiasi approfondimento. Potremmo già chiudere la questione qui. Ma, ammesso che la clip sia stata realizzata realmente in Kansas esiste per caso una spiegazione più probabile? Sì, basta riflettere sulle condizioni climatiche caratteristiche di quella regione degli Stati Uniti.

Il Kansas – spiega Coltelli -, è famoso per due cose: le coltivazioni di grano e i tornado. Nel video stesso si vedono chiaramente i silos dove viene normalmente conservato il grano, esattamente come succede da noi. Ma se per caso un tornado colpisce quando il grano non è ancora stoccato all’interno dei silos lo stesso viene disperso. […] Esistono soluzioni di stoccaggio temporaneo del grano che prevedono appunto dei teloni a protezione dello stesso, qui potete vedere molte immagini di quanto intendiamo.

Senza contare che il Kansas non è certo lo Stato da cui importiamo quantità rilevanti di grano. I principali Paesi da cui lo acquistiamo sono la Francia, il Canada, l’Ungheria, l’Austria e la Grecia. Potete recuperare i dati in merito qui.

Conclusioni

La clip in oggetto non dimostra che importiamo grano dal Kansas conservato in pessime condizioni. Molto probabilmente il filmato è stato realizzato poco dopo il passaggio di un tornato. Effettivamente le immagini mostrano proprio i resti di quella che doveva essere una delle strutture di stoccaggio.

