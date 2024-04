Ohio, poliziotto spara a un quindicenne che ha una pistola falsa – Il video

Un filmato mostra un agente di polizia di Akron in Ohio che spara a un 15enne afroamericano che impugnava una pistola finta. Il filmato della sua bodycam mostra Ryan Vayda Westlake che esplode un colpo verso Tavion Koonce-Williams il primo aprile, ferendolo al polso. Le immagini mostrano l’adolescente che urla ripetutamente «È falsa!». Poi inizia a piangere mentre ottempera all’ordine di gettarsi a terra. Gli investigatori hanno confermato che si trattava di una pistola giocattolo. Il poliziotto è stato messo in congedo per la durata dell’indagine. L’avvocato del ragazzo ha chiesto giustizia.

