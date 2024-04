«Il Gattopardo di Lucchini». Lo scivolone della ministra Santanchè, che poi si corregge dal palco – Il video

Non è di Luchino Visconti, il capolavoro del cinema “Il Gattopardo”, ma di Lucchini. Lo scivolone è della ministra del Turismo, Daniela Santanché, durante la cerimonia inaugurale degli Stati generali del cinema a Siracusa. La ministra che oggi ha ricevuto la notizia di indagine dalla procura di Milano per falso in bilancio ha dichiarato alla stampa: «Credo nessuno possa dimenticare Il Gattopardo di Lucchini». Poi dal palco ha precisato: «Ho detto Lucchini e non Visconti», scherzano su come la gaffe «domani finisca sui giornali». All’inaugurazione dell’evento dal castello di Maniace la ministra ha ricordato i «tanti film bellissimi che sono stati girati in Sicilia, e un’ultima serie televisiva come White Lotus che ha fatto diventare ancora di più questa Isola una destinazione turistica. Il cineturismo è assolutamente fondamentale», ha sottolineato.

Santanchè a Siracusa parlando di cineturismo "se si conosce la Sicilia…io credo che nessuno possa dimenticare il Gattopardo di LUCCHINI…"

appunto lei che non conosce e dimentica…onesta e di cultura…

l'ennesima figura di merdescion…#Santanchè pic.twitter.com/OL5LxoxqxC

— Sirio (@siriomerenda) April 12, 2024

