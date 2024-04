Puglia, ultimatum di Schlein a Emiliano: «Netto cambio nella giunta». La risposta: «Seguirò le indicazioni della segretaria»

La «forte irritazione», espressa ieri da Elly Schlein per le inchieste che stanno travolgendo il Partito democratico pugliese, non si può risolvere con un mini-rimpasto della giunta regionale. Evidentemente, il Nazareno ha ritenuto che il concetto non era abbastanza chiaro: oggi, 12 aprile, ecco che il portavoce della segretaria Dem rivolge una seconda nota pubblica, direttamente a Michele Emiliano. «Ho chiesto al presidente della Puglia di tenere lontani trasformisti, transfughi dal centrodestra e persone sul cui rigore morale vi sia la minima ombra». Il tono è perentorio, la richiesta che segue è esplicita «Mi aspetto che – Emiliano – proceda dunque a un netto cambio di fase, che non può tradursi in una mera sostituzione di chi è uscito, ma solo in un concreto rinnovamento degli assetti di governo regionale, che sancisca un nuovo inizio, su basi diverse. Su questa linea confido che il presidente operi in tempi brevi e con risultati tangibili». Fine.

Il messaggio viene recepito. Subito. Emiliano, nel giro di una mezz’ora, decide di rendere pubblica una sua nota. Suona come una risposta affermativa: «In questi giorni ho approfondito con la segretaria Schlein i termini della situazione che si è determinata a seguito di iniziative giudiziarie che, pur non avendo riferimento ad alcuna attività della Giunta regionale, non possono lasciarci indifferenti e meno che mai inermi. Darò quindi seguito alle indicazioni della segretaria con la quale condividiamo la necessità di voler dare il segno a un netto cambio di fase che dia il senso di una storia dedicata al presidio di legalità e alla lotta a ogni forma di criminalità, anche attraverso l’attività politica quotidiana».

