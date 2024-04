Addio a Roberto Cavalli, lo stilista fiorentino aveva 83 anni

È morto oggi, nella sua Firenze, Roberto Cavalli. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. Cavalli aveva 83 anni ed era malato da tempo. Lascia sei figli di cui il più piccolo Giorgio, di poco più di un anno. Giorgio, come il nonno, ucciso dai nazisti in una rappresaglia a Cavriglia (Arezzo) quando Roberto aveva solo tre anni. Accanto a lui nelle ultime ore riporta il quotidiano, come negli ultimi quindici anni, c’è stata la sua compagna Sandra. Anche se ha lasciato l’omonima azienda nel 2015, Cavalli lascia un vuoto nel mondo dell’alta moda. Aveva ceduto la società fondata negli anni Settanta e ha creato anche il marchio RC Menswear e la linea giovane Just Cavalli, lanciata nel 1998.

(in copertina lo stilista Roberto Cavalli in una foto d’archivio del 13 Marzo 2000 ANSA)

Leggi anche: