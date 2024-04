Attacco dell’Iran a Israele, l’Italia convoca i leader G7. Meloni: «Lavoriamo per evitare escalation»

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha convocato i leader del G7 in videoconferenza nel primo pomeriggio di domenica 14 aprile per affrontare le conseguenze dell’attacco dell’Iran a Israele avvenuto la scorsa notte. L’Italia ha la presidenza di turno del Gruppo dei sette, e ha risposto alla richiesta del presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che nel comunicato diffuso dopo il lancio di missili e droni da parte di Teheran aveva annunciato la necessità di una riunione straordinaria con gli altri leader per «coordinare una risposta diplomatica unitaria». La premier ha ribadito «la condanna agli attacchi», e ha organizzato «una conferenza in collegamento a livello dei leader». La nota di Meloni prosegue: «Esprimiamo forte preoccupazione per una destabilizzazione ulteriore della regione e continuiamo a lavorare per evitarla». Sul Corriere della Sera, anche il ministro degli Esteri Tajani aveva dichiarato la necessità di trovare una soluzione diplomatica per evitare una escalation: «Come prima cosa mobiliteremo i Paesi del G7 di cui abbiamo la presidenza di turno. Non possiamo rinunciare all’azione politica che deve viaggiare in parallelo con la valutazione della intensità dell’azione militare iraniana e dei danni prodotti. Il primo obiettivo è gettare acqua sul fuoco».

