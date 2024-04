Pioggia di droni e missili su Israele, attacco «senza precedenti» dall’Iran. Biden frena Netanyahu: «Non parteciperemo a controffensiva»

Nella notte tra sabato 13 e domenica 14 aprile si è consumata l’annunciata e attesa rappresaglia dell’Iran contro lo Stato ebraico. Quasi 400 tra droni e missili sono stati lanciati contro Israele in un attacco che è proseguito per cinque ore. La maggior parte delle munizioni è stata intercettata e abbattuta, anche prima che entrasse nello spazio aereo israeliano, sopra Iraq e Siria in testa, dai sistemi di difesa di Tel Aviv supportati da quelli degli alleati, soprattutto Stati Uniti e Regno Unito. Dal presidente Joe Biden sono arrivate dichiarazioni di sostegno al premier Netanyahu e al suo Paese, condannando «nei termini più duri» l’attacco «senza precedenti» dell’Iran e ribadendo il sostegno «incrollabile» a Israele. Ma qui le posizioni dei due alleati divergono. Il presidente americano, nel colloquio telefonico di circa mezz’ora con Netanyahu ha spiegato che, pur sostenendo gli sforzi difensivi di Israele non ha intenzione di seguirlo in nessuna operazione offensiva contro Teheran, come riferisce Axios.

I droni intercettati

È stato il portavoce dell’Idf, l’esercito israeliano, Daniel Hagari ha stilare il bilancio della nottata di guerra. L’attacco dell’Iran per in risposta al raid del 1° aprile attribuito allo Stato ebraico sul consolato iraniano di Damasco è stato condotto con quasi 400 tra missili balistici, da crociera e droni, una pioggia di proiettili che aveva il compito di saturare le capacità di reazione della difesa aerea. Nell’offensiva soprannominata “Promessa mantenuta” Teheran ha chiesto il coinvolgimento anche dei paesi dell’asse, ovvero Siria, Libano e Iraq, per bucare lo schermo protettivo intorno a Israele. Secondo alcune fonti militari, sono stati lanciati e abbattuti 185 droni kamikaze, 36 missili da crociera, 110 missili balistici (103 intercettati). Secondo Hagari, quasi tutte i colpi di artiglieria sono stati intercettati e distrutti, impedendo arrivassero a bersaglio. Danni minori sono stati registrati in una base militare nel Negev Secondo la Croce rossa israeliana, un bambino di 10 anni sarebbe stato ferito gravemente ad Arad, città del Sud di Israele ai bordi del deserto del Negev.

Netanyahu: «Risponderemo»

Secondo i media israeliani circa il 99 per cento dei colpi è stato intercettato dalla contraerea, con il supporto degli alleati. Prima della fine del lancio di missili, la missione diplomatica di Teheran all’Onu dichiarava che per l’Iran poteva ritenersi concluso l’attacco contro Israele in risposta al raid su Damasco, un segnale che il paese sciita voleva evitare a ogni costo un’escalation ulteriore. «La questione può considerarsi chiusa così», ha detto la rappresentanza iraniana all’Onu, «ma se il regime israeliano commetterà un nuovo errore, la risposta sarà considerevolmente più dura». Teheran ritiene che l’attacco rientri «nell’esercizio del diritto all’autodifesa» per il raid di Damasco. Ma mentre ancora cadevano i colpi sullo Stato ebraico, il premier Netanyahu ha replicato dal gabinetto di guerra che Israele risponderà a quanto avvenuto questa notte. Un’ipotesi che preoccupa anche il più solido alleato di Tel Aviv, gli Stati Uniti. Per questo motivo dalla Casa Bianca è trapelata la posizione che intende adottare Biden: sostegno pieno a Israele ma nessun coinvolgimento militare nella temuta offensiva. Gli Stati Uniti non parteciperanno a nessuna operazione offensiva contro Teheran e non sosterranno una tale operazione, rivela Axios. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha poi confermato: «Non cerchiamo un conflitto con l’Iran ma non esiteremo ad agire per proteggere le nostre forze e sostenere la difesa di Israele». Washington considera «una vittoria» per Tel Aviv la notte appena conclusa, considerando che il massiccio attacco non ha avuto successo e non ha colpito alcun obiettivo sensibile.

Si muovono le diplomazie

Mentre Biden fa capire che non intende essere coinvolto in una operazione militare offensiva in Medio Oriente, cerca di attivare la via diplomatica per mostrare il fronte unito in sostegno di Israele. Intorno alle 22 di domenica 14 aprile si svolgerà una riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, come confermato dall’ambasciatrice di Malta che è al momento presidente di turno del Consiglio di sicurezza. Biden ha poi convocato una riunione con i leader del G7 per «coordinare una risposta diplomatica unitaria allo sfrontato attacco dell’Iran».

