I droni iraniani intercettati e distrutti in volo dall’esercito israeliano – Il video

L’esercito israeliano ha diffuso oggi le immagini di alcuni momenti dell’intervento delle sue forze di difesa aerea impegnate a intercettare e distruggere la selva di droni missili lanciata la scorsa notte dall’Iran e dai suoi alleati regionali. Le stime aggiornate dell’Idf parlano di oltre 300 attacchi lanciati nell’arco di poche ore: 170 droni, 120 missili balistici, 30 missili da crociera. Il 99% di questi sono stati intercettati, fa sapere ancora l’esercito israeliano. Fuori dal raggio d’azione sembra siano rimasti solo una manciata di missili balistici: «alcuni di questi» sono entrati sul territorio israeliano, mentre tutti gli altri droni e missili sono stati distrutti in volo prima ancora di entrare nello spazio aereo dello Stato ebraico. Ad aiutarlo a tenere a bada la minaccia è stato anche l’ingresso in azione di sistemi di difesa aerea di alcuni Paesi alleati, in particolare gli Usa, il Regno Unito, la Francia e la Giordania. Si attende in queste ore di conoscere quale sarà la risposta del gabinetto di guerra israeliano all’attacco (sventato pressoché integralmente) dell’Iran. «Ecco cosa significa un tasso d’intercettamento del 99%», ha scritto fiero l’account X dell’esercito israeliano condividendo le immagini dell’azione.

