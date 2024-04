La trattativa per candidare Ilaria Salis con Avs. Fratoianni al Foglio: «Oggi non c’è, domani chissà»

L’accordo, gestito in particolare dal leader di Sinistra italiana, è dato per chiuso. I timori per lo sbarramento al 4%

Ilaria Salis, capolista alle Europee nel nord-ovest con Avs, è il nuovo obiettivo dell’Alleanza tra Sinistra Italiana e Verdi, che mirano a presentare alle elezioni di giugno la 39enne insegnante italiana detenuta da oltre 13 mesi a Budapest, in Ungheria. Secondo un articolo di Simone Canettieri su Il Foglio, questa operazione è «data per chiusa» e avrebbe dovuto essere annunciata già durante l’iniziativa a Roma denominata ‘Coraggio di osare’ dello scorso weekend. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha dichiarato ieri: «Oggi, martedì, la candidatura non c’è, domani non si sa».

L’articolo spiega che «il padre di Salis, gli avvocati della giovane e la stessa detenuta a Budapest (sebbene non direttamente) stanno valutando, ancora una volta, i pro e i contro di questa candidatura». Vari dirigenti di Sinistra italiana hanno confermato che si tratta sul nome di Salis, prova ne è che il capolista nel nord-ovest non è stato ancora annunciata. La prudenza è data dal fatto che, se l’alleanza non dovesse superare il 4%, per Salis il danno sarebbe doppio. Ma è anche vero che tutti i sondaggi danno lo sbarramento per superato, anche grazie a candidature considerate forti come Ignazio Marino al centro, Leoluca Orlando nelle isole e Mimmo Lucano al Sud. Sulle decisioni di Salis pesano anche le valutazioni del padre, Roberto nei confronti del Pd che, quando la candidatura è saltata, aveva chiosato: «Non si crea un dibattito sulla pelle di mia figlia se tutti Non sono d’accordo: nelle aziende non si fa così chiuse».

