Le piste dell’aeroporto di Dubai sommerse dall’acqua: «Sono le piogge più abbondanti degli ultimi 75 anni» – Il video

L’aeroporto internazionale di Dubai è sott’acqua. L’hub aereo, uno dei più trafficati al mondo, ha pubblicato un post su X in cui si consiglia «non raggiungere lo scalo se non assolutamente necessario» e informa che i voli «subiscono ritardi o deviazioni». A mandare in tilt l’aeroporto sono le forti piogge torrenziali che nelle scorse ore hanno causato vaste inondazioni non solo negli Emirati Arabi Uniti, ma anche in altri Paesi del Golfo. Le immagini pubblicate sui social mostrano le piste di decollo e atterraggio dell’aeroporto trasformate in veri e propri corsi d’acqua. Una situazione che ha costretto lo scalo di Dubai ha deviare decine di voli. «Stiamo lavorando 24 ore su 24 per rispondere all’emergenza», fanno sapere dall’aeroporto Dxb.

Tra lunedì 15 e martedì 16 aprile sugli Emirati Arabi Uniti sono piovuti oltre 80 millimetri di acqua, quasi la metà della pioggia che di solito si vede in un intero anno. Secondo quanto comunicato dal governo, si tratta delle piogge più abbondanti registrate negli ultimi 75 anni. Molti Paesi del Golfo sono costituiti da aree perlopiù desertiche e la pioggia è più abbondante nei mesi invernali. I danni più gravi delle inondazioni registrate nelle scorse ore si sono verificati a Dubai, la seconda città più popolosa del Paese dopo la capitale Abu Dhabi. In un solo giorno, la città ha visto scendere 142 millimetri di pioggia, a fronte di una media annuale di 95 millimetri. In risposta all’emergenza, il governo ha chiuso le scuole di tutto il Paese e imposto lo smart working per tutti i dipendenti pubblici.

