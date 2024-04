Nel 2023 a Chiara Ferragni ancora 151 mila euro di aiuti pubblici Covid. Alle società di Fedez nel 2024 ne sono arrivati di più: 282 mila euro

Su una cosa sono ancora uniti Chiara Ferragni e Fedez: la pioggia di contributi pubblici che negli ultimi dodici mesi è atterrata sui conti delle società dei loro gruppi imprenditoriali. Complessivamente poco meno di mezzo milione di euro fra tutti e due, quasi sempre proveniente dal ministero delle Imprese e del Made in Italy guidato da Adolfo Urso o dall’Agenzia delle Entrate e dal Mef sotto forma di contributi a fondo perduto ancora legato alle leggi emergenziali sul Covid.

A Chiara maxi sconto sulle tasse e qualche sovvenzione dalla Lombardia

Il gruppo di Chiara Ferragni ha ricevuto nel 2023 in tutto 150.792,53 euro secondo il Registro nazionale degli aiuti di Stato (Rna). Il contributo più significativo è stato quello di 116.023 euro arrivato nell’aprile 2023 a Sisterhood sotto forma di agevolazione Irap prevista dalla legislazione di emergenza Covid. Altri 16.818 euro sono stati incassati alla stessa voce il 7 aprile 2023 dalla Tbs Crew srl, altra società della Ferragni. Infine sono arrivati con quattro decreti della Regione Lombardia sotto forma di sovvenzione anche 17.951,53 euro alla Fenice srl fra gennaio e fine aprile 2023. Non risultano altri contributi per il momento nell’anno in corso. Tbs crew e Fenice sono le due società coinvolte dall’antitrust nel caso del Pandoro Balocco.

Al rapper pioggia di finanziamenti da parte del ministero di Urso

Per il gruppo Fedez gli aiuti pubblici sono stati in tutto 282.263,96 euro secondo lo stesso Rna e sono stati tutti stanziati nel 2024. Il grosso della somma è arrivato in tasca alla ZDF srl: 270.456 euro con tre provvedimenti. Due aiuti di eguale importo (60.273 euro) sono arrivati dal ministero di Urso il 20 e il 29 febbraio scorsi sotto forma di contributo a fondo perduto legato alla emergenza Covid concesso ai soggetti che ne hanno fatto richiesta. Altro contributo a fondo perduto è arrivato allo stesso titolo l’11 marzo 2024 dalla Agenzia delle Entrate. Nelle stesse identiche date e dagli stessi soggetti sono arrivati 10.355 euro anche nelle casse della capogruppo di Fedez, la Zedef: due contributi da 2 mila euro ciascuno e uno da 6.355 euro. Un aiutino è arrivato infine anche dalla Regione Lombardia sotto forma di esonero contributivo per la piccola cifra di 1.362,96 euro alla Doom srl, che a gennaio è stata fusa con la Zdf.

