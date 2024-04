Carbonia, già denunciato per stalking tenta di uccidere la ex con l’auto

Ha tentato di ucciderla puntandola con la sua macchina. Uno scontro frontale lungo la Statale 126, a Carbonia. Alessio Zonza, 50 anni, guardia giurata, era già stato denunciato per stalking alcuni mesi fa. La relazione con la vittima di tentato omicidio, Amanda Gallus, 45 anni, era finita nel 2022. La donna, ieri, aveva presentato una nuova denuncia perché l’uomo aveva ripreso a seguirla e minacciarla. La pedinava, la riempiva di telefonate, messaggi e minacce. Lo aveva già denunciato, ma aveva ottenuto solo un divieto di avvicinamento e un processo fissato per i prossimi mesi. Ora la donna è ricoverata nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, con diverse fratture e traumi. Non si trova in pericolo di vita. L’aggressore, invece, che riporta un politrauma e diverse fratture, si trova in stato di fermo all’ospedale Sirai di Carbonia.

La dinamica

La guardia giurata, alla guida della sua Alfa 147, si è scagliata contro la Ford Fiesta condotta dalla 45enne. Sembra che la donna fosse ancora al telefono con la polizia quando è avvenuto lo scontro: «C’è qualcuno che mi sta seguendo», avrebbe detto la donna durante la chiamata. Poi il cambio di corsia e lo schianto. L’incidente è avvenuto ieri, mercoledì 17 aprile, all’altezza del chilometro 16 della Statale 126. Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Nessun segno di frenata da parte dell’auto dell’aggressore. Gli investigatori della squadra mobile di Cagliari, coordinati dal Pm Gaetano Porcu, insieme ai poliziotti del Commissariato di Carbonia, hanno portato avanti le indagini fino alle prime ore di questa mattina. Poi è scattato il fermo. Non solo, a inchiodarlo diversi filmati recuperati, che testimonierebbero le intenzioni omicide di Alessio Zonza.

(in copertina immagini di repertorio Ansa)

Leggi anche: