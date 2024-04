Iran, esplosioni a Esfahan: «Israele ha lanciato un attacco con i droni, lì ci sono gli impianti nucleari»

Una serie di «forti esplosioni» ha colpito una località nei pressi della città di Esfahan in Iran. Lo ha riferito durante la notte la televisione ufficiale di Teheran. I voli dal paese sono stati immediatamente sospesi. Secondo la tv americana Abc News Israele ha lanciato un attacco contro l’Iran. «La difesa aerea iraniana è stata attivata nei cieli di diverse province del paese», ha fatto sapere l’agenzia di stampa ufficiale Irna. Si parla di tre esplosioni a Esfahan. Mentre Rayan Maarouf, attivista del media online Suwayda, ha detto che sotto attacco c’è anche la Siria nella provincia di Soueida. L’agenzia di stampa Tasnim ha fatto sapere che gli impianti nucleari che si trovano a Esfahan sono totalmente in sicurezza. Mentre una fonte militare Usa ha detto a Fox News che si tratta di un attacco limitato.

I droni

Il portavoce dell’agenzia spaziale iraniana Hossein Dalirian su X ha detto che Teheran ha abbattuto diversi droni e ha smentito le voci su un attacco con i missili. Intanto Israele ha attivato le sirene d’allarme al confine con il Libano. E gli Usa hanno detto di essere stati avvisati da Tel Aviv ma non hanno dato nessun ok. Tre funzionari iraniani hanno confermato al New York Times che un attacco ha colpito una base aerea militare vicino alla città di Esfahan, nell’Iran centrale, ma non hanno detto quale paese abbia organizzato il raid. Secondo i media non si sono verificati danni rilevanti dall’attacco. La Cnn ha detto che l’esercito di Israele non ha voluto commentare le notizie sull’attacco. Mentre successivamente l’agenzia iraniana Tasnim ha ridimensionato le voci sulle esplosioni.

L’attacco a Ghahjaverestan nel nord-est di Esfahan

Sostenendo che solo alcuni vetri delle finestre degli edifici governativi sono stati rotti dopo gli attacchi di droni nella città di Ghahjaverestan, nel nord-est di Isfahan, vicino al luogo in cui si trova l’aeroporto di Isfahan e l’ottava divisione dell’aeronautica militare. Il suono ascoltato dai residenti era legato alla difesa aerea dopo che «un oggetto sospetto» è stato visto volare sopra la città. Alcuni video pubblicati da Tasnim mostrano l’autostrada e una centrale nucleare senza problemi. Oggi è il giorno del compleanno della Guida Suprema iraniana Khamenei, nato il 19 aprile del 1939. Lo stanno facendo notare diversi utenti sui social. Alcuni profili israeliani stanno scrivendo beffardamente: «Buon compleanno, Khamenei».

