Tragedia ad Agordo, muore a soli 4 anni per arresto cardiaco

Si è spento a soli 4 anni per un arresto cardiaco il piccolo Felipe. Aveva già passato un periodo di ricovero nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova. Le sue condizioni sembravano migliorate, come riporta il Gazzettino. Era tornato a casa. Poi, l’improvvisa complicazione e il decesso prematuro. «Io sono la risurrezione e la vita. Chi esercita fede in me, anche se muore tornerà a vivere». Queste sono le parole che i genitori Daniele, Lidia e il fratello maggiore Samuel, hanno deciso di riportare sull’epigrafe di Felipe. Oggi, venerdì 19 aprile, al cimitero di Agordo, alle ore 15 si sono svolti i funerali con un momento di saluto e preghiera. Il bimbo poi verrà cremato. La famiglia Scussel Lopez di origini venete e spagnole, vive nella zona del Col di Foglia, una frazione in provincia di Belluno. Tutta la comunità di Agordo è scossa e si è recata a dare l’ultimo saluto al piccolo. I famigliari hanno espresso sentiti ringraziamenti a tutto il personale medico sanitario del pronto soccorso e al reparto di cardiochirurgia pediatrica dell’azienda ospedaliera di Padova per tutti gli sforzi e le cure affettuose riservate a Felipe.

