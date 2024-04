Europee, il Pd candida Bonaccini come capolista al Nord-Est. Schlein: «Dobbiamo schierare tutti i migliori»

Il messaggio del governatore dem: «Oggi non finisce nulla, è un nuovo inizio. Non abbandonerò mai l’Emilia-Romagna»

Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna e del Partito Democratico, sarà il capolista dem nella circoscrizione del Nord-Est alle elezioni Europee dell’8 e 9 giugno. Lo ha annunciato in una nota Elly Schlein, segretaria del Pd e avversaria di Bonaccini alle primarie di partito di inizio 2023. «Le elezioni dell’8 e il 9 giugno sono una sfida decisiva per il futuro dell’Europa. E dobbiamo schierare tutte le energie migliori di cui disponiamo. Per questa ragione ho chiesto a Stefano Bonaccini di guidare la lista del Nord est: la sua esperienza decennale da presidente dell’Emilia-Romagna e il suo ruolo di presidente del Pd ne fanno una proposta molto forte per la battaglia che dobbiamo condurre e l’Europa che vogliamo costruire. Lo ringrazio per aver accettato», ha annunciato Schlein.

La sfida delle Europee

Poco più tardi, arrivano le prime parole dello stesso Bonaccini, che in un video messaggio pubblicato su Facebook spiega il perché della sua decisione. «Per me è stata una riflessione lunga. Sono stati dieci anni importantissimi, belli, faticosi ma molto importanti», dice il presidente del Pd a proposito della sua lunga esperienza come presidente dell’Emilia-Romagna. Dopodiché, un messaggio rivolto agli elettori, in particolare gli emiliano-romagnoli: «Oggi non finisce nulla, oggi è un nuovo inizio. Abbiamo ancora tantissima strada da percorrere insieme». Nel video pubblicato sui social, Bonaccini spiega che «è a Bruxelles che si prendono le decisioni importanti» ed è in Europa «che si gioca la capacità di rappresentare i nostri valori, i nostri interessi, le cose che servono ai nostri cittadini».

Le (eventuali) nuove elezioni in Emilia-Romagna

Nel video messaggio, Bonaccini precisa anche di non avere alcuna intenzione di abbandonare l’Emilia-Romagna. «Ricoprirò a tempo pieno il mio ruolo, se sarò eletto, fino alla prossima estate, fino all’ultimo giorno», ha assicurato il governatore. Quanto alle eventuali (e probabili) elezioni regionali, «si svolgerebbero ragionevolmente nel prossimo autunno, cioè dieci anni dopo quello che mi portarono qui la prima volta. Sarà una transizione ordinata, come siamo abituati a fare in Emilia-Romagna».

In copertina: La segretaria del Pd, Elly Schlein, e il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a una manifestazione in piazza del Popolo, a Roma (ANSA/Massimo Percossi)

