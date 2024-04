New York: accoltellamenti scatenano il panico alla festa su una nave da crociera. Scatta la maxi evacuazione – Il video

Due uomini sono stati accoltellati e un altro è stato colpito alla testa con una bottiglia durante un’affollata barca in festa a Brooklyn sabato sera. Gli uomini, riporta il New York Times, sono stati ricoverati in ospedale ma non sembrano essere in pericolo di vita. La polizia ha detto che l’aggressione ha costretto all’evacuazione di oltre 1.000 passeggeri dalla barca, una nave da crociera chiamata Cornucopia Majesty , attraccata al Pier 4 del Brooklyn Army Terminal. Un uomo di 32 anni è stato accoltellato al torso, un altro, di 40 anni, è stato accoltellato più volte al petto e all’addome, mentre un 28enne è stato colpito alla testa con una bottiglia. Tutti e tre gli uomini sono stati portati al Langone Hospital-Brooklyn della New York University.

