Fedez pagato 70mila euro in Rai? La smentita sul cachet per Belve: «Compenso reale molto lontano da quello indicato»

Non è stata di 70mila euro la cifra pagata a Fedez per la sua partecipazione a Belve su Rai2. È la società di produzione Fremantle a smentire la Stampa, che oggi aveva riportato una serie di cachet pagati negli ultimi tempi in Rai agli ospiti dei vari programmi. «Il compenso reale è molto lontano da quello indicato» spiega Fremantle, mentre tiene ancora banco la polemica sul caso di Antonio Scurati, per il quale la Rai aveva concordato un compenso di 1.500 euro per la sua partecipazione a «Che sarà». Salvo poi annullare il contratto legato alla lettura del monologo sul 25 aprile, finito nella bufera per la presunta censura da parte di viale Mazzini.

A proposito del cachet riservato a Fedez per l’intervista a Belve andata in onda lo scorso 9 aprile, Fremantle smentisce «la cifra riportata» da La Stampa di 70mia euro. Ma spiega anche di non poter rivelare ulteriori dettagli: «Per rispetto della privacy non è possibile rivelare il cachet realmente accordato – spiega in una nota la società di produzione citata da AdnKronos – quello che possiamo dire è che il compenso reale è molto lontano da quello indicato da La Stampa».

