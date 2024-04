Parigi 2024, Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo portabandiera per l’Italia: perché il Coni ha scelto loro due

Saranno Gianmarco Tamberi e Arianna Errigo i portabandiera dell’Italia per la cerimonia d’apertura dei Giochi olimpici di Parigi 2024. È arrivata la decisione del presidente del Coni Giovanni Malagò, che l’ha comunicata oggi 22 aprile al Consiglio nazionale. «Non potevo ricevere notizie più bella – ha detto a caldo Tamberi – rappresentare la spedizione italiana ai Giochi di Parigi mi riempie di orgoglio. Sto vivendo un sogno». Esulta sui social anche Errigo che scrive: «Il cuore mi scoppia di gioia! Avete presente quando non ci credi neanche dopo che te l’hanno detto? Grazie Giovanni e grazie a tutta la giunta Coni per aver creduto in me. Gimbo sarà un onore sfilare accanto a te!».

I motivi della scelta

Malagò ha spiegato di aver scelto Tamberi ed Errigo per dare un «riconoscimento alla scherma e all’atletica italiana». Su Tamberi, il presidente del Coni ha detto aver voluto dare un premio «al ragazzo», ricordando poi come dal 1988 con Mennea, l’atletica italiana non avesse mai più avuto un portabandiera. «Dopo Tokyo Gianmarco ha continuato a vincere tutto, è stato incredibile – ha spiegato Malagò – Inoltre utti hanno visto come ha caricato i suoi compagni, da vero capitano dell’atletica». La scelta di Errigo poi secondo Malagò non è stata solo un riconoscimento alla scherma e all’atleta: «Ma lei è la testimonianza che si può continuare a essere atleti di vertice anche dopo essere diventata mamma di due bambini».

