«Basta con il vino? Ti taglio la testa…», le minacce dello sposo «ubriaco» dopo taglio della torta: la festa di nozze finisce in tribunale

Per quel che è successo durante la festa del suo matrimonio, un 34enne è accusato di minaccia, tentata violazione di domicilio e danneggiamento. L’uomo è finito davanti al giudice del Tribunale di Varese per i fatti avvenuti a settembre 2021, quando l’imputato festeggiava le sue nozze in una villa elegante a Galliate Lombardo sul lago di Varese. I festeggiamenti ormai erano vicini alla fine, la torta nuziale era stata tagliata e gli ospiti si preparavano ad andare via. Lo sposo però non aveva alcuna intenzione di fermare i festeggiamenti. A quel punto della giornata il 34enne era completamente ubriaco, secondo l’accusa, così come la comitiva dei suoi amici. Come riporta la Prealpina, il gruppo sarebbe arrivato in quelle condizioni già all’inizio della festa: «Lo sposo e i suoi amici sono arrivati alla villa già ubriachi – ha detto la proprietaria della villa – Infatti l’autista del pullman che li aveva accompagnati mi aveva detto: “In bocca al lupo”».

Le minacce dello sposo alla proprietaria della villa

Quando lo sposo ha saputo che non sarebbe stato più servito vino, ha dato in escandescenza prendendosela con la proprietaria della villa. «Ti taglio la testa», le avrebbe detto mimando il gesto. Lo sposo poi ha iniziato a insultare la donna e ha anche raggiunto il suo appartamento, danneggiando tutto quello che trovava lungo il tragitto. Un’esperienza terribile che ha convinto la titolare della villa a non ospitare più feste di matrimonio: «Dopo quello che è successo – ha spiegato la donna assistita dall’avvocato Fabio Ambrosetti – abbiamo smesso di organizzare matrimoni nella nostra villa. Quel lavoro era la mia vita, ma quell’episodio era stato davvero troppo. La sposa era in lacrime». La titolare della villa ora chiede un risarcimento danni, contro cui si oppone il 34enne difeso dall’avvocato Mauro Dalla Chiesa. L’uomo respinge tutte le accuse e si dice pronto a dare la sua versione dei fatti.

