Belve, Antonella Clerici fa il nome di Ligabue per il sugo-gate a Sanremo. Il cantante: «Cara Antonella certe frasi non mi appartengono» – Il video

«Cara @antoclerici ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono». Queste le parole di Ligabue, che smentisce di aver insultato la conduttrice Antonella Clerici rifiutando di partecipare al Festival di Sanremo da lei condotto. Clerici, nel corso dell’intervista a Belve, quando Francesca Fagnani le ha chiesto della sua esperienza sul palco dell’Ariston ha raccontato del boicottaggio di alcuni artisti, che decisero di non partecipare alla kermesse canora avendo lei come conduttrice. Addirittura uno di loro disse: “Sa troppo di sugo”. Da qui nacque quello che fu definito il sugo-gate. A Belve Clerici decide di fare il nome dell’artista, Ligabue, mettendo però le mani avanti: «Pensa che avevo fatto di tutto per averlo al Festival. Perché mi immaginavo l’ultima puntata che andavamo via io e lui in Harley Davidson. A me l’hanno riferito. Se non è vero chiedo scusa, ma se è vero mi aspetto le sue scuse». Dopo che sono uscite in queste ore le anticipazioni del programma sui social c’era una certa attesa sul nome. E in molti non si aspettavano proprio il nome del cantante di Correggio. Il diretto interessato ha prontamente risposto, smentendo la diceria. Caso chiuso, si spera.

"Era Ligabue" La verità sul sugogate di Sanremo 2010 #Belve pic.twitter.com/hltSxevtMk

— Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 23, 2024 Chi se ne frega di Ligabue.

Antonella Clerici nel suo Sanremo, nel 2010, ebbe ospite Jennifer Lopez che cantò in anteprima il suo nuovo pezzo, regalò al pubblico un medley delle sue hit e fu intervistata da Antonella.



JLo ha apprezzato il sugo di Antonella #Belve pic.twitter.com/EyLzggtnIy — Cinguetterai  (@Cinguetterai) April 23, 2024 April 23, 2024

Leggi anche: