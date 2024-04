Fedez e Chiara Ferragni hanno smesso di seguirsi su Instagram

«Vorrei ma non posto», cantava Fedez con J-Ax quando attirò, nel 2017, l’attenzione di Chiara Ferragni citandola in una canzone. Adesso il brano si potrebbe riscrivere con «vorrei ma non follow». Già, perché sembra sempre più definitiva la rottura tra i due coniugi. Sui social i due hanno raccontato quasi ogni passo della loro relazione oggi hanno smesso di seguirsi. E non sembra nemmeno una questione di unfollow, dato che sono scomparsi anche i tag alle vecchie foto in cui figuravano insieme. Quindi probabilmente si sono bloccati su Instagram a vicenda. Fedez aveva smesso di seguire le sorelle di lei, Francesca e Valentina Ferragni e viceversa ai primi di marzo. In seguito la decisione, sotto consiglio dei legali ma di loro spontanea iniziativa, di non postare più i volti dei loro bambini, per tutelare maggiormente la loro privacy. Le tensioni alle feste di compleanno dei bimbi, il silenzio social di lei e infine il trasferimento di lui, che già viveva in un Airbnb, nella nuova casa milanese a due passi dal Castello Sforzesco. Ora la tegola finale tra i due anche se, come riferisce Repubblica Milano, ancora è troppo presto per parlare di divorzio.

(in copertina due giovanissimi Fedez e Chiara alla Milano Fashion Week nel 2018, ANSA/BAZZI)

Leggi anche: