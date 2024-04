Festa scudetto Inter, Thuram in diretta a Zhang: «Io e Chala ti siamo costati meno di un caffè, facci un regalo» – I video

L’euforia per la vittoria del ventesimo scudetto grazie all’1-2 nel derby di Milano è durata tutta la notte. Per le strade della città ultras e tifosi hanno cantato e sfilato da piazza Duomo alle strade del centro, con un sottofondo costante di clacson. E anche i giocatori hanno festeggiato, insieme alle loro famiglie e poi come squadra, la vittoria del campionato con cinque giornate di anticipo. Ancora stanchi per la baldoria, ma chiamati ad affrontare il nuovo giorno, i nerazzurri si sono ritrovati in una diretta su Instagram nella quale, a sorpresa, hanno coinvolto anche il loro presidente Steven Zhang, che ha seguito i 90 minuti del derby dalla Cina. «Lo sapevo che era un errore entrare in questa live», ha detto sconsolato il 32enne, alla guida del Suning International, stando al gioco e alle battute dei suoi giocatori. I quali non hanno perso occasione per metterlo in mezzo. «Pres, io e Calhanoglu siamo costati zero euro. Zero euro, la tua macchina è costata di più. Vogliamo un regalo», lo ha incalzato uno degli eroi di questo scudetto, Marcus Thuram, «due giocatori presi zero euro, meno di un caffè». E non sono valse a nulla le proteste di Zhang: «Ma non è vero, non siete costati zero euro», i calciatori hanno continuato a scherzare, chiedendo bonus e regali per l’impresa appena compiuta. A Zhang che gli chiedeva se sarebbero andati ad Appiano Gentile ad allenarsi, hanno risposto: «No no pres, torniamo l’anno prossimo».

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Leggi anche: