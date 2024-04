Il nuovo Patto di Stabilità alla prova del Parlamento europeo: Lega, Forza Italia e FdI verso l’astensione

Da Strasburgo – Al Parlamento europeo oggi è il giorno della votazione sul nuovo Patto di stabilità, su cui l’Eurocamera ha raggiunto un accordo con Consiglio e Commissione lo scorso febbraio. Si tratta di uno dei testi più attesi della legislatura, su cui storicamente è sempre stato molto complicato riuscire a mettere d’accordo tutti e 27 gli Stati membri. La votazione si terrà in tarda mattinata e dovrebbe concludersi con l’approvazione delle nuove regole di governance economica, supportate da buona parte dei parlamentari della «maggioranza Ursula», composta da Ppe, Socialisti e Renew. Stando a quanto si apprende da fonti parlamentari, i tre principali partiti che sostengono il governo italiano – Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – si asterranno. Lo stesso potrebbe fare anche il Pd, che ieri si è riunito per decidere una linea comune. Contrario invece il Movimento 5 Stelle.

Cos’è il Patto di Stabilità

Con Patto di Stabilità ci si riferisce a quell’insieme di regole di bilancio che tutti i Paesi Ue sono tenuti a seguire. O meglio: erano tenuti a seguire. Il Patto è stato sospeso infatti nel marzo del 2020, in seguito alla crisi economica scatenata dalla pandemia. Negli ultimi mesi, è scattata una vera e propria corsa contro il tempo per raggiungere l’accordo su un nuovo testo che superi una volta per tutte la vecchia impostazione e riesca a mettere tutti d’accordo. Lo scontro vede contrapposti i cosiddetti «Paesi frugali», che spingono per una rigida disciplina di bilancio, e quelli – come l’Italia – che hanno un alto debito pubblico e chiedono maggiore flessibilità.

Cosa prevede il nuovo Patto

Il nuovo Patto di stabilità fissa nuove regole per la riduzione dei deficit e dei debiti, ma cerca allo stesso tempo di non rallentare gli investimenti necessari per portare avanti la trasformazione ecologica e digitale avviata da Bruxelles. Insomma, da un lato c’è la disciplina fiscale, dall’altro l’attenzione alla crescita e alla competitività. Un compromesso raggiunto in tempi relativamente brevi, se non altro perché nessuno aveva intenzione di tornare alle vecchie e odiate regole del pre-Covid. L’accordo che sarà votato oggi a Strasburgo prevede che i Paesi riducano il proprio passivo in media dell’1% all’anno se il debito è superiore al 90% del Pil (come nel caso dell’Italia) e dello 0,5% all’anno se il debito è compreso tra il 60% e il 90% del Pil. Si tratta di requisiti meno restrittivi rispetto alle vecchie regole, che imponevano una riduzione del debito di almeno un ventesimo dell’eccedenza per i Paesi più indebitati.

Come voteranno i partiti italiani

Stando a quanto confermato a Open da più fonti parlamentari, nessuno dei principali partiti italiani voterà a favore del nuovo Patto di Stabilità. Lega e Fratelli d’Italia hanno confermato la loro astensione e lo stesso dovrebbero fare anche Forza Italia e Partito Democratico, che pure fanno parte della maggioranza al Parlamento europeo. Contrari i Verdi ma anche il Movimento 5 Stelle, con Tiziana Beghin, capodelegazione a Strasburgo, che in aula ha attaccato: «Come mai tutto questo silenzio intorno a questo nuovo Patto di Stabilità? Forse perché si vuole nascondere, a poche settimane delle Europee, il ritorno dell’austerità in Europa».

Gentiloni: «È un buon compromesso»

Al dibattito di oggi al Parlamento europeo di Strasburgo, che ha preceduto la votazione vera e propria sul nuovo Patto di Stabilità, erano presenti anche Valdis Dombrovskis e Paolo Gentiloni, rispettivamente commissari europei al Commercio e all’Economia. «Abbiamo molto lavoro da fare per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Quello che abbiamo raggiunto non è perfetto, ma è un buon compromesso», ha spiegato l’ex premier italiano rivolgendosi agli eurodeputati.

In copertina: Il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni, in un intervento al Parlamento europeo, 17 gennaio 2024 (EPA/Ronald Wittek)

