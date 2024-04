Tim, Labriola confermato al vertice. Vivendi depone le armi e si astiene

Alberta Figari presidente, Pietro Labriola al suo fianco riconfermato come amministratore delegato e la lista del consiglio di amministrazione uscente che ottiene la fiducia. Nel nuovo cda di nove componenti anche Giovanni Gorno Tempini, Paola Camagni, Federico Ferro Luzzi e Domitilla Benigni della lista uscente, ai quali si aggiungono Umberto Paolucci e Stefano Siragusa, indicati nella lista depositata da Merlyn Partners, e Paola Giannotti De Ponti della lista di Bluebell. «L’assemblea degli azionisti di oggi segna un importante continuità nel piano che stiamo portando avanti per proseguire sul percorso di crescita e sviluppo intrapreso con 22 mesi di performance in miglioramento e di rispetto dei target finanziari. Si tratta di una nuova tappa di un cammino che continuerà con l’obiettivo di cogliere tutte le occasioni che nasceranno dall’evoluzione del mercato»”. Lo dichiara l’ad di Tim Pietro Labriola, riconfermato nel suo incarico per i prossimi tre anni. L’impasse è stato superato grazie all’astensione di Vivendi. Il passaggio era decisivo anche perché, passata l’assemblea, arriva l’annunciata – e discussa – vendita della rete fissa al fondo Kkr.

