Il governo autorizza Tim a vendere la rete a KKR

Il governo Meloni ha autorizzato a Tim la vendita di Netco a KKR. La società della rete necessitava dell’autorizzazione in base alla normativa sul golden power. Il provvedimento autorizzativo, con il quale il consiglio dei Ministri ha esercitato i poteri speciali nella sola forma delle prescrizioni, ha fatto propri gli impegni presentati nel corso del procedimento. L’esecutivo li ha ritenuti pienamente idonei a garantire la tutela degli interessi strategici connessi agli asset oggetto dell’operazione, spiega Tim in un comunicato. Kkr è un operatore internazionale di private equity che di solito effettua operazioni di leveraged buyout. Ha sede a New York. Negli anni ha investito oltre 400 miliardi nel settore.

