Torino, Gtt vuole dare voucher per affittare monopattini o prendere il taxi per raggiungere le fermate dei bus

Il Gruppo Torinese Trasporti ha annunciato l’istituzione di voucher regalo agli abbonati per coprire il tragitto casa-fermata dei bus. Ad annunciarlo è stata Serena Lancione, presidente di Gtt: «Partiremo entro l’estate grazie ai fondi ministeriali». L’azienda ha lanciato la rete Maas (Mobility as a Service) per un’unica app in cui si possono usare bus, metropolitana, ma anche monopattini e auto in condivisione. Tra questi, spiega l’edizione torinese del Corriere della Sera, anche Wetaxi. Intanto Gtt lavora al progetto sta «primo-ultimo miglio». Grazie ai fondi Pnrr e a un bando regionale promuoverà iniziative di sharing mobility e i buoni: «Lanceremo dei voucher dedicati ai titolari di abbonamenti mensili e settimanali. Per pagare totalmente o in modo scontato una corsa in taxi o in monopattino per aumentare la sicurezza di chi, sceso da un nostro mezzo, deve raggiungere la propria abitazione».

