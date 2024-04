Nessun dirigibile nerazzurro bistellato ha sorvolato Milano per i 20 scudetti dell’Inter

«Scudetto Inter: dirigibile nerazzurro bistellato nel cielo di Milano» è il titolo di una galleria fotografica pubblicata da SportMediaset. Nel testo che accompagna le immagini si sostiene che «in mezzo alle nuvole di Milano viaggia infatti in queste ore un imponente dirigibile tutto nerazzurro». La fonte è il canale Instagram ufficiale dell’Inter, ma non si tratta di un video reale. Sono evidenti opere realizzate con la computer grafica per i festeggiamenti dello scudetto numero 20 della società, presi troppo sul serio e senza verifiche.

Per chi ha fretta

I video sono opera della computer grafica.

Il 23 aprile 2024 a Milano c’era freddo e maltempo, mentre nei video il cielo è limpido e le persone vestite in tenuta estiva.

Analisi

Ecco lo screenshot della galleria di SportMediaset:

Alcuni fotogrammi dei video del dirigibile, anche tagliati, vengono condivisi sui social come se mostrassero un evento realmente accaduto:

“DIRIGIBILE INTER” CON LE DUE STELLE APPESE CHE RAPPRESENTANO I 2O SCUDETTI VINTI DAI NERAZZURRI ATTRAVERSA IL CIELO DI MILANO.

C’è chi, considerando il fantomatico impegno per il festeggiamento, propone gli screen del video per sostenere che fosse tutto preparato e che dunque il campionato risulterebbe «corrotto»:

Proprio vero escono come funghi cioè il dirigibile lo hanno fatto in un giorno o era tutto programmato ? Campionato corrotto ma lascio a Voi il pensiero.

A Milano pioveva

I video sono stati pubblicati dall’account Instagram dell’Inter. Un utente, infastidito, fa notare un problema legato al meteo:

Finitela con sta cagata oggi piove e ci sono 5 gradi…questi sono a maniche corte

Nel video risulta molto evidente l’aggiunta digitale della bandiera, che sventola in maniera vistosa nonostante l’assenza di vento nel resto della scena. Durante il passaggio del dirigibile, è possibile notare i tagli netti del Castello Sforzesco per isolare lo sfondo.

Su Instagram e Twitter, la pubblicazione del video è avvenuta intorno alle 15:00 del pomeriggio del 23 aprile 2024.

L’orologio del Castello Sforzesco sembra indicare un’orario tra le 9 e le 10, presumibilmente del mattino. A quell’ora, di fronte all’Inter Store in zona Castello, c’era la fila sotto dei tifosi desiderosi di acquistare i gadget dello scudetto. Alle 9:51, come dimostrato nel seguente screenshot Whatsapp (la chat è dell’autore di questo articolo), indossavano vestiti invernali, non estivi come quelli del video.

Ulteriore conferma del maltempo è la foto della sede dell’Inter pubblicata alle ore 9 dall’account Twitter ufficiale, dove si osserva il marciapiede colpito dalla pioggia.

Su Twitter troviamo anche il video dove installano le decorazioni nella sede per la vittoria dello scudetto. Oltre al maltempo, si vedono delle persone passare con l’ombrello in mano.

Conclusioni

Media e utenti hanno condiviso le immagini del dirigibile nerazzurro bistellato come se fossero reali, senza verificare e nonostante non esistano altre foto o video oltre a quelli pubblicati dagli account ufficiali dell’Inter. I responsabili social della società hanno pubblicato delle clip artefatte, modificate al computer, in vista dell’imminente scudetto e senza considerare il meteo.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: