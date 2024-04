Hamas pubblica le immagini di un ostaggio del 7 ottobre: si tratta del giovane israelo-americano Hersh Goldberg-Polin – Il video

A 200 giorni dall’attacco del 7 ottobre contro le comunità israeliane Hamas ha pubblicato su Telegram un video dell’ostaggio israelo-americano Hersh Goldberg-Polin. Secondo Al Jazeera, nel filmato, di cui non è nota la data, il giovane di 23 anni «denuncia la negligenza del governo del premier Benyamin Netanyahu nei confronti degli ostaggi e chiede che si agisca per il suo rilascio». Nato in California e trasferitosi con la famiglia in Israele nel 2008 Goldberg-Polin si trovava con i suoi amici al Nova Music Festival quando Hamas ha attaccato il festival e lo ha rapito. Il ragazzo ha perso la mano sinistra proprio quel giorno, colpito da una granata durante l’assalto.

Gli ultimi messaggi di Hersh: «Ti amo, mi dispiace»

Il padre del ragazzo, John Goldberg-Polin, ricorda ancora quel terribile giorno: «Venerdì sera, la nostra famiglia si riunì per celebrare Simchat Torah. Hersh era andato a una festa intorno alle 23:00. Gli avevamo augurato buon divertimento. Sabato mattina, abbiamo sentito gli allarmi e ci siamo resi conto che era successo qualcosa di grave. Mia moglie ha controllato il suo telefono. Alle 08:00 del mattino abbiamo ricevuto un messaggio da Hersh che diceva: “Ti amo”. Dieci minuti dopo, aveva inviato un altro messaggio: “Mi dispiace”». Da quel momento in poi il silenzio, fino a oggi. Rachel Goldberg, madre del giovane, è una dei principali attivisti impegnanti nel rilascio dei 133 israeliani. Il Time l’ha inserita quest’anno tra le 100 persone più influenti al mondo. Nel video di Hamas Hersh ha anche un pensiero per i genitori: «Vi amo, non passa un giorno senza che io vi pensi. Siate forti e non fermatevi finché non torneremo a casa, in pace».

