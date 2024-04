Roma, vandalizzate banche, auto e cassonetti nella notte: si segue la pista degli anarchici

La plastica dei cassonetti sciolta dalle fiamme e incollatasi sull’asfalto. Le automobili coinvolte nell’incendio e diventate inutilizzabili. I bancomat bruciati, le vetrine delle banche spaccate o deturpate dalle scritte: «Nessuna pace per chi vive di guerra», «Anna e Alfredo liberi». Il riferimento è ad Alfredo Cospito e ad Anna Beniamino, motivo per cui la principale pista seguita dagli inquirenti è quella anarchica. Il 24 aprile, la zona di viale Giulio Agricola, a Sud di Roma, si è risvegliata in uno scenario di guerriglia urbana. La data non è una coincidenza: è prevista per oggi, in Cassazione, l’udienza del processo che vede imputati Cospito e Beniamino per l’attentato del 2006 alla caserma allievi carabinieri di Fossano 2006. Il blitz, avvenuto intorno alle 4 di mattina, non avrebbe causato feriti. L’azione di oggi è un’ulteriore segnale di allerta per le autorità preposte all’ordine pubblico, in vista di domani: tra le manifestazioni per la Liberazione, ne è prevista una a Porta San Paolo alla quale dovrebbero partecipare gruppi organizzati di antagonisti.

Immagini: Gruppo Facebook Quartiere Giulio Agricola – Tuscolana

