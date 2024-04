La finta pagina di Televideo sul «reclutamento forzato zero dosi»

Ci segnalano la condivisione su Facebook (per esempio qui, qui e qui) di uno screen della pagina di Televideo relativa al 24 Aprile 2024 dal criptico annuncio «inizia anche in Italia il reclutamento forzato “zero dosi” », verosimilmente di stampo No vax. Si tratta però di un generatore online di pagine fake del noto servizio pubblico.

Per chi ha fretta:

Lo screen del Televideo in oggetto è un’immagine falsa.

Probabilmente è stata creata con l’App Teletex Fake.

Analisi

Ecco un esempio di post con l’immagine condivisa sui social:

Il testo leggibile nella finta pagina di Televideo è il seguente:

Inizia anche in Italia il reclutamento forzato “zero dosi”.

In vista della probabile campagna militare del prossimo inverno sul fronte russo, tanti stati europei e dunque anche l’Italia, stanno iniziando a reclutare (per il momento) militari con zero dosi (stante i malori improvvisi che colpiscono i vaccinati), si prospetta una leva obbligatoria a breve per tutti i cittadini dei 18 ai 65 anni che non hanno fatto il vaccino.

L’ucronia del Televideo fake

Insomma, parliamo di una vera e propria ucronia, ovvero un presente alternativo nel quale i Paesi della Nato si starebbero preparando a reclutare militari da inviare nel fronte russo-ucraino, dando inizio alla Terza guerra mondiale. Ma – secondo la narrazione – i vaccinati potranno momentaneamente tirare un sospiro di sollievo, infatti verrebbero arruolati solo i non vaccinati, in quanto non presenterebbero eventi avversi. Una narrazione di pura fantasia che si commenta da sé e che non trova alcun riscontro. Si tratta di una pagina di Televideo fake, realizzata molto probabilmente con l’App Teletex Fake.

Conclusioni

Niente paura, nessuna pagina di Televideo ha recentemente annunciato un massiccio arruolamento di militari non vaccinati da inviare nel fronte russo-ucraino.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Facebook per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Facebook.

Leggi anche: