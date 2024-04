Operazione Menai Bridge: Londra lavora al piano per i funerali di Re Carlo. «È il segno che sta sempre peggio». «No, è la prassi»

Come sta Re Carlo? Se una risposta ufficiale a questa domanda non sembra prossima ad arrivare, si moltiplicano i mormorii sulle condizioni del sovrano, al quale a febbraio è stato diagnosticato un cancro per cui è sottoposto a cure. L’ultimo rumor che agita l’alta società britannica, rilanciato nelle scorse ore dalle Daily Beast, è che il re stia «molto peggio di quanto ammettano i suoi collaboratori». Nelle ultime settimane, scrive la testata britannica, gli amici del monarca starebbero rispondendo alle domande sul tema con uno sguardo cupo, dichiarando a mezza bocca che le cose «non vanno bene». A Buckingham Palace tuttavia si mantiene la linea di comunicazione adottata sin dall’inizio della vicenda: no comment. D’altra parte gli ambienti reali non hanno mai detto neppure quale tipo di cancro sia stato esattamente diagnosticato al sovrano: ci si è limitati a specificare che non riguardava la prostata. Si sa solo che Carlo si reca con regolarità a Londra per sottoporsi alla radioterapia.

Il documento

Eppure dal Palazzo filtra un’altra voce non esattamente rassicurante: diverse fonti hanno rivelato al Daily Beast che i piani per il funerale del sovrano sono attualmente «in corso di aggiornamento». Il suo entourage è infatti impegnato in questi giorni nella messa a punto dei dettagli per il prossimo funerale di un membro della royal family, distillando le lezioni apprese da quelli della Regina Elisabetta: cosa andò bene, cosa si potrebbe gestire meglio. Il documento sui funerali di Re Carlo – che si sperano ovviamente il più lontani possibile nel tempo – si chiama «Operation Menai Bridge» e consterebbe già di ben 700 pagine di certosine indicazioni sul cerimoniale. Il dipartimento governativo responsabile dei funerali di stato è il Cabinet Office, che però ha rifiutato di confermare o di smentire le voci più pessimistiche in circolazione.

Tutto precipita o business as usual?

Un amico di vecchia data del regnante ha detto al Daily Beast che «naturalmente [Carlo] è determinato a sconfiggere il cancro e stanno facendo tutto il possibile per guarirlo. Tutti restano ottimisti, ma lui sta davvero molto male. Più di quanto lascino intendere». Un’altra fonte, un ex membro dello staff reale che mantiene legami attivi con i colleghi in servizio, ha invece smorzato gli allarmismi: «I piani [per il funerale] sono stati rispolverati e vengono attivamente tenuti aggiornati. Non è niente di più di quello che ti aspetteresti dato che al re è stato diagnosticato un cancro. Ma la loro circolazione ha sicuramente concentrato le attenzioni». Come ha specificato un’ulteriore fonte, che conosce un alto funzionario coinvolto nella pianificazione dei funerali reali: «Non è una faccenda emotiva, è un lavoro, preso molto sul serio, e comprensibilmente nessuno ha intenzione di farsi cogliere impreparato».

L’agenda del sovrano

Gli esperti ricordano anzi come ogni reale deve prepararsi all’eventualità: «William e Harry erano solo adolescenti quando fu chiesto loro di organizzare i propri funerali». Smentite o conferme indirette sulla salute di Re Carlo arriveranno dai prossimi appuntamenti ufficiali in cui è attesa la sua partecipazione. A cominciare dalla parata ufficiale del suo compleanno, conosciuta come Trooping the Colour, il 15 giugno. Molti sostengono che parteciperà anche al festival delle corse di cavalli Royal Ascot, nello stesso mese. Inoltre, per il momento non è stata ancora cancellata la visita di Stato in Australia, seguita da un viaggio a Samoa per l’incontro dei capi di governo del Commonwealth, previsto per metà ottobre. Anzi, i preparativi per il viaggio proseguirebbero secondo i programmi.

