Morgan, la lite sul palco con Bugo non è acqua passata: «Per 10 anni mi ha pregato di portarlo a Sanremo»

Gli ho inventato una canzone in faccia perché mi ha fatto uno sgarbo sul palco dopo avermi pregato per dieci anni di portarlo a Sanremo. Ospite della terza puntata di Ciao maschio, il programma di Nunzia De Girolamo su Rai1, Morgan torna sul fuori programma più famoso del Festival di Sanremo. Quello che l’ha visto protagonista insieme a Bugo all’Ariston nel 2020, quando storpiò il brano Sincero del collega che se ne andò sconsolato dal palco. Ora quella vicenda è finita in tribunale e nonostante le scuse tardive dell’ex Bluvertigo non si è ancora conclusa. Marco Castoldi, in arte Morgan, continua comunque a difendere la sua versione: fu una risposta a una mancanza di rispetto di Cristian “Bugo” Bugatti. Anzi, di più. «È stato un vero atto di coraggio», dice a distanza di 4 anni, «mi sono trovato in una situazione nella quale dovevo emergere per dire basta. Bugo mi ha pregato per dieci anni, solo perché voleva farsi portare al Festival di Sanremo e diventare famoso». Morgan spiega di essersi infine deciso perché erano amici, poi però qualcosa si è rotto, proprio durante il Festival. «Una volta arrivati su quel palco, però, mi ha fatto uno sgarbo. Ha rovinato la canzone di Sergio Endrigo, non mi ha rispettato perché non gliene fregava nulla. Ha deciso di cantare lui tutto il pezzo, quando avevamo provato diversamente. Lui doveva cantare una parte del brano ed io l’altra», dice Morgan. «In quel momento ho detto: “Ragazzo mio, ma tu davvero vuoi vedere come si fa?”. Allora gli ho inventato una canzone in faccia», e così nacque Le brutte intenzioni, la maleducazione la tua brutta figura di ieri sera, «tra le altre cose è stato anche divertente e la gente ha apprezzato molto perché questo è spettacolo. Ed io lo spettacolo lo so fare», rivendica con una punta di orgoglio.

